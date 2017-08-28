175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Первый тренер Липницкой: не думаю, что дело в диетах

28 августа 2017, понедельник. 23:08 Другие

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Игр 2014 года в Сочи по фигурному катанию в командном турнире, чемпионки Европы и серебряной медалистки чемпионата мира Юлии Липницкой, прокомментировала решение спортсменки о завершении карьеры.

«Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Не думаю, что дело в диетах. Скорее всего, всё станет понятно, когда начнётся сезон», — приводит слова Левковец «Комсомольская правда».

Анжелы и Димоны. Плющенко плохому не научит?
Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала.
Источник: Комсомольская правда Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Липницкая
Новости. Другие
28 августа 2017, понедельник
23:08 Первый тренер Липницкой: не думаю, что дело в диетах
21:53 Российские пятиборцы — 15-е в смешанной эстафете на ЧМ в Каире
20:57 Бутырская: видимо, Липницкой немного не хватило характера
20:42 Японец Такато стал победителем ЧМ по дзюдо в весе до 60 кг, Мшвидобадзе — 33-й
20:35 Ягудин: сюрпризом решение Липницкой для меня не стало
19:44 Набсовет РУСАДА выбрал кандидата на пост генерального директора
19:22 Мамун, Уайлд и Заварзина посетили мануфактуру часового бренда в Швейцарии
18:40 Путин пообещал премьеру Венгрии ознакомить его с теорией дзюдо
18:39 Жулин: Липницкой не захотелось занимать 10-е места
18:15 Долгова проиграла в схватке за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште
18:10 Навка: Липницкая больше не чувствует в себе сил продолжать бороться
18:06 Ковтун: желаю Юлии Липницкой счастья, здоровья и успехов
18:03 Тутберидзе: некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая
17:55 Сборная России поднялась на 3-е место в медальном зачёте Универсиады
17:48 Долгова вышла в схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 48 кг
17:48 Легкоатлет Иван Шаблюев дисквалифицирован на 4 года за допинг
16:46 Магомедов завоевал бронзу Универсиады в соревнованиях по ушу в весе до 60 кг
15:57 Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на 4 года за допинг
15:50 Олимпийская чемпионка фигуристка Липницкая завершила карьеру
15:42 Сборная России победила на ЧЕ по мини-футболу 5х5 среди слепых
15:37 Сборные Москвы стали обладателями Кубка России по спортивной гимнастике
14:56 Российские гимнастки завоевали бронзу Универсиады в групповых упражнениях
14:47 Российские ватерполисты вышли в финал Универсиады-2017
13:56 Призёр ЧР по дзюдо Токарева дисквалифицирована на 6 месяцев за допинг
13:32 Путин поздравил российских победителей Универсиады в Китайском Тайбэе
13:13 Гимнастка Бравикова победила в многоборье на Универсиаде, Селезнёва — 2-я
12:52 Сливенко должна получить золото ОИ-2008 после решения CAS по Лю Чуньхун
12:27 Российский велогонщик Сиваков подписал контракт со Sky
12:01 Семёнов: главное, что в Париже Гогаев вернулся в элиту мировой борьбы
11:10 Зюзина стала 54-й на ЧМ по парусному спорту в классе «Лазер-радиал»
10:53 Колобков: даже мысли не допускаю, что сборную РФ не допустят до ОИ-2018
09:54 Закарин занимает 25-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI
09:51 Россияне завоевали 3 медали в последний день юниорского ЧМ по велотреку
09:48 Японка Окухара и датчанин Аксельсен выиграли ЧМ по бадминтону в Глазго
09:43 Чемпионка ОИ-2012 по синхронному плаванию выиграла 2-й этап ЧР по сёрфингу
09:41 Минаков завоевал серебро на дистанции 50 м баттерфляем на юниорском ЧМ в США
09:37 Слепцова: буду болеть за наш биатлон и даже поеду на отдельные этапы Кубка мира
09:25 МФК «Спартак» сыграл вничью с «Диной» в контрольном матче
09:22 Филатов: не думал, что дерби с ЦСКА вызовет такой серьёзный ажиотаж
04:50 Сотникова: в 17 лет выиграть олимпийское золото – это предел, просто край
02:48 Слепцова: хочу много сказать, но пока одни эмоции
27 августа 2017, воскресенье
23:54 Пятиборки РФ выиграли серебро ЧМ в командном турнире
22:35 Балбошин: нужно перенимать опыт специалистов, которые работали в СССР
21:46 Фигуристка Сотникова не выступит в сезоне-2017/18 из-за травмы
21:25 Губайдуллина стала чемпионкой мира по современному пятиборью
Все новости RSS
Партнерский контент