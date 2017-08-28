Первый тренер Липницкой: не думаю, что дело в диетах

Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки Игр 2014 года в Сочи по фигурному катанию в командном турнире, чемпионки Европы и серебряной медалистки чемпионата мира Юлии Липницкой, прокомментировала решение спортсменки о завершении карьеры.

«Уход Юли из спорта стал для нас полной неожиданностью. Пока никто ничего не знает. К сожалению, с самой Юлей мы уже не общались больше года. Не думаю, что дело в диетах. Скорее всего, всё станет понятно, когда начнётся сезон», — приводит слова Левковец «Комсомольская правда».