Вице-чемпион Олимпиады Джексон объявил о нетрадиционной сексуальной ориентации

Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле в беге на 110 метров с барьерами британец Колин Джексон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает The Guardian.

«Я не хотел внимания к своей персоне, поэтому не говорил об этом публично. Я рассказал своим родителям в 2006 году после того, как мой бывший партнёр продал историю о нашем поцелуе таблоиду. Помню, как мама спросила: „Это правда?“ Я подтвердил, после чего она спросила: „Почему люди такие бесчестные?“ Тогда я осознал, что у меня лучшие родители в мире», — рассказал 50-летний двукратный чемпион мира во время съёмок в шведском документальном фильме Rainbow Heroes.