Плющенко: Липницкая вывела российское женское катание на высочайший уровень

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение олимпийской чемпионки Игр-2014 в Сочи в командном турнире Юлии Липницкой о завершении карьеры.

«Самая молодая олимпийская чемпионка в истории женского одиночного катания! В 15 лет она вместе с нашей командой завоевала золото для России и принесла нашей команде 20 балов из 20 возможных! Великая спортсменка, которая не ушла после Олимпиады-2014, а продолжала свою спортивную карьеру, выступая на официальных стартах, боролась, преодолевая травмы и психологические барьеры.

Юлечка, жизнь продолжается, ты — большая умница, труженик. Ты — маленькая легенда, которая вывела женское российское фигурное катание на высочайший уровень после длительного застоя! Горжусь тобой и всегда рядом", — написал Плющенко на своей странице в сети «Инстаграм».

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