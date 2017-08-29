Россиянки выиграли упражнения с пятью обручами на Универсиаде

Россиянки Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова победили в групповых упражнениях с пятью обручами на соревнованиях по художественной гимнастике в рамках Универсиады в Китайском Тайбэе. Второе место заняли гимнастки из Японии, а замкнули тройку лучших представительницы КНДР.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Художественная гимнастика. Групповые упражнения с пятью обручами

1. Россия – 17,525.

2. Япония – 17,350.

3. КНДР – 16,550.