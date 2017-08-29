Россиянки выиграли упражнения с пятью обручами на Универсиаде

Россиянки Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова победили в групповых упражнениях с пятью обручами на соревнованиях по художественной гимнастике в рамках Универсиады в Китайском Тайбэе. Второе место заняли гимнастки из Японии, а замкнули тройку лучших представительницы КНДР.
Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Художественная гимнастика. Групповые упражнения с пятью обручами
1. Россия – 17,525.
2. Япония – 17,350.
3. КНДР – 16,550.