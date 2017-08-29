175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гирёв победил на юниорском ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем

29 августа 2017, вторник. 11:08 Другие

В Индианаполисе завершился юниорский чемпионат мира по плаванию. В последний день россиянин Иван Гирёв выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем, Ярослав Потапов и Никита Третьяков завоевали бронзовые награды на дистанциях 1500 м кролем и 200 м на спине соответственно, россияне стали вторыми в комбинированной эстафете 4х100 м, а Ирина Кривоногова принесла сборной России бронзу в плавании на 200 м вольным стилем.

В общекомандном зачёте россияне стали шестыми, завоевав два золота, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Плавание. Первенство мира среди юниоров. Индианаполис, США

Юниоры
Вольный стиль. 100 м
1. Иван Гирёв (Россия) – 48,33.
2. Нандор Немет (Венгрия) – 48,95.
3. Мэтью Вилленбринг (США) – 49,17.

Вольный стиль. 1500 м
1. Эндрю Абруццо (США) – 15.06,48.
2. Майкл Бринегар (США) – 15.09,00.
3. Ярослав Потапов (Россия) – 15.09,18.

Брасс. 50 м
1. Николо Мартиненги (Италия) – 27,10.
2. Алессандро Пинцути (Италия) – 27,19.
3. Майкл Эндрю (США) – 27,39…
5. Владислав Герасименко (Россия) – 27,82.

Спина. 200 м
1. Хьюго Гонсалес (Испания) – 1.56,69.
2. Карсон Фостер (США) – 1.57,87.
3. Никита Третьяков (Россия) – 1.58,72.

Комбинированная эстафета 4х100 м
1. США – 3.36,15 (юниорский рекорд мира).
2. Россия (Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов, Иван Гирев) – 3.36,30.
3. Италия – 3.36,44.

Юниорки
Вольный стиль, 200 м
1. Тэйлор Рук (Канада) – 1.57,08.
2. Айна Кешели (Венгрия) – 1.57,10.
3. Ирина Кривоногова (Россия) – 1.58,51…
5. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 1.59,72.

Баттерфляй. 100 м
1. Рикако Икее (Япония) – 57,25.
2. Ребекка Смит (Канада) – 58,07.
3. Сузука Хасегава (Япония) – 58,60…
7. Полина Егорова (Россия) – 59,09.

Комбинированная эстафета 4х100 м
1. Канада – 3.58,38.
2. США – 3.59,19.
3. Япония – 3.59,97…
5. Россия (Полина Егорова, Анастасия Макарова, Софья Лобова, Василиса Буйная) – 5.05,11.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
29 августа 2017, вторник
11:19 16-летний ученик пермского колледжа олимпийского резерва спас ребёнка при пожаре
11:14 Бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали бронзу Универсиады в миксте
11:08 Гирёв победил на юниорском ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем
10:59 Россиянки выиграли упражнения с пятью обручами на Универсиаде
10:06 Селезнёва выиграла упражнение с мячом на Универсиаде, Бравикова — вторая
10:03 Бравикова — чемпионка Универсиады в упражнении с обручем, Селезнёва — вторая
09:44 Хуснутдинов — серебряный призёр Универсиады по ушу таолу
09:40 Плющенко: Липницкая вывела российское женское катание на высочайший уровень
28 августа 2017, понедельник
23:33 Вице-чемпион Олимпиады Джексон объявил о нетрадиционной сексуальной ориентации
23:08 Первый тренер Липницкой: не думаю, что дело в диетах
21:53 Российские пятиборцы — 15-е в смешанной эстафете на ЧМ в Каире
20:57 Бутырская: видимо, Липницкой немного не хватило характера
20:42 Японец Такато стал победителем ЧМ по дзюдо в весе до 60 кг, Мшвидобадзе — 33-й
20:35 Ягудин: сюрпризом решение Липницкой для меня не стало
19:44 Набсовет РУСАДА выбрал кандидата на пост генерального директора
19:22 Мамун, Уайлд и Заварзина посетили мануфактуру часового бренда в Швейцарии
18:40 Путин пообещал премьеру Венгрии ознакомить его с теорией дзюдо
18:39 Жулин: Липницкой не захотелось занимать 10-е места
18:15 Долгова проиграла в схватке за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште
18:10 Навка: Липницкая больше не чувствует в себе сил продолжать бороться
18:06 Ковтун: желаю Юлии Липницкой счастья, здоровья и успехов
18:03 Тутберидзе: некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая
17:55 Сборная России поднялась на 3-е место в медальном зачёте Универсиады
17:48 Долгова вышла в схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 48 кг
17:48 Легкоатлет Иван Шаблюев дисквалифицирован на 4 года за допинг
16:46 Магомедов завоевал бронзу Универсиады в соревнованиях по ушу в весе до 60 кг
15:57 Легкоатлетка Васильева дисквалифицирована на 4 года за допинг
15:50 Олимпийская чемпионка фигуристка Липницкая завершила карьеру
15:42 Сборная России победила на ЧЕ по мини-футболу 5х5 среди слепых
15:37 Сборные Москвы стали обладателями Кубка России по спортивной гимнастике
14:56 Российские гимнастки завоевали бронзу Универсиады в групповых упражнениях
14:47 Российские ватерполисты вышли в финал Универсиады-2017
13:56 Призёр ЧР по дзюдо Токарева дисквалифицирована на 6 месяцев за допинг
13:32 Путин поздравил российских победителей Универсиады в Китайском Тайбэе
13:13 Гимнастка Бравикова победила в многоборье на Универсиаде, Селезнёва — 2-я
12:52 Сливенко должна получить золото ОИ-2008 после решения CAS по Лю Чуньхун
12:27 Российский велогонщик Сиваков подписал контракт со Sky
12:01 Семёнов: главное, что в Париже Гогаев вернулся в элиту мировой борьбы
11:10 Зюзина стала 54-й на ЧМ по парусному спорту в классе «Лазер-радиал»
10:53 Колобков: даже мысли не допускаю, что сборную РФ не допустят до ОИ-2018
09:54 Закарин занимает 25-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI
09:51 Россияне завоевали 3 медали в последний день юниорского ЧМ по велотреку
09:48 Японка Окухара и датчанин Аксельсен выиграли ЧМ по бадминтону в Глазго
09:43 Чемпионка ОИ-2012 по синхронному плаванию выиграла 2-й этап ЧР по сёрфингу
09:41 Минаков завоевал серебро на дистанции 50 м баттерфляем на юниорском ЧМ в США
Все новости RSS
Партнерский контент