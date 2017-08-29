Гирёв победил на юниорском ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем

В Индианаполисе завершился юниорский чемпионат мира по плаванию. В последний день россиянин Иван Гирёв выиграл заплыв на 100 метров вольным стилем, Ярослав Потапов и Никита Третьяков завоевали бронзовые награды на дистанциях 1500 м кролем и 200 м на спине соответственно, россияне стали вторыми в комбинированной эстафете 4х100 м, а Ирина Кривоногова принесла сборной России бронзу в плавании на 200 м вольным стилем.

В общекомандном зачёте россияне стали шестыми, завоевав два золота, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Плавание. Первенство мира среди юниоров. Индианаполис, США



Юниоры

Вольный стиль. 100 м

1. Иван Гирёв (Россия) – 48,33.

2. Нандор Немет (Венгрия) – 48,95.

3. Мэтью Вилленбринг (США) – 49,17.



Вольный стиль. 1500 м

1. Эндрю Абруццо (США) – 15.06,48.

2. Майкл Бринегар (США) – 15.09,00.

3. Ярослав Потапов (Россия) – 15.09,18.



Брасс. 50 м

1. Николо Мартиненги (Италия) – 27,10.

2. Алессандро Пинцути (Италия) – 27,19.

3. Майкл Эндрю (США) – 27,39…

5. Владислав Герасименко (Россия) – 27,82.



Спина. 200 м

1. Хьюго Гонсалес (Испания) – 1.56,69.

2. Карсон Фостер (США) – 1.57,87.

3. Никита Третьяков (Россия) – 1.58,72.



Комбинированная эстафета 4х100 м

1. США – 3.36,15 (юниорский рекорд мира).

2. Россия (Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов, Иван Гирев) – 3.36,30.

3. Италия – 3.36,44.



Юниорки

Вольный стиль, 200 м

1. Тэйлор Рук (Канада) – 1.57,08.

2. Айна Кешели (Венгрия) – 1.57,10.

3. Ирина Кривоногова (Россия) – 1.58,51…

5. Анастасия Кирпичникова (Россия) – 1.59,72.



Баттерфляй. 100 м

1. Рикако Икее (Япония) – 57,25.

2. Ребекка Смит (Канада) – 58,07.

3. Сузука Хасегава (Япония) – 58,60…

7. Полина Егорова (Россия) – 59,09.



Комбинированная эстафета 4х100 м

1. Канада – 3.58,38.

2. США – 3.59,19.

3. Япония – 3.59,97…

5. Россия (Полина Егорова, Анастасия Макарова, Софья Лобова, Василиса Буйная) – 5.05,11.