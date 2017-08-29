Бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали бронзу Универсиады в миксте

Россияне Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали бронзовые награды Всемирной летней универсиады в Китайском Тайбэе в турнире по бадминтону в миксте. В полуфинале Родион и Алина уступили Ван Чи Лин и Ли Чиа Син из Тайваня со счётом 0:2 (14:21, 13:21). Отметим, что Алимов и Давлетова стали единственными представителями Европы, завоевавшими медаль на бадминтонном турнире Универсиады-2017.

«В полуфинале ребята всё-таки проиграли, хотя сыграли уже лучше, чем в команде. Начало было за нами, даже выиграли перерыв 11:10. Но после перерыва соперники ощутимо прибавили в скорости и оторвались в счёте. Вторая партия также сложилась под диктовку соперника — наши ребята проиграли, пока не могут каждый розыгрыш вести на таких скоростях, но это пока. Они показали отличный бадминтон и прогресс в каждой игре», — прокомментировал выступление своих подопечных тренер Николай Николаенко.