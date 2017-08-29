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16-летний ученик пермского колледжа олимпийского резерва спас ребёнка при пожаре

29 августа 2017, вторник. 11:19 Другие

Ученик пермского колледжа олимпийского резерва Александр Попов в субботу, 26 августа, спас маленького ребёнка из горящего дома, сообщает 59.ru. 16-летний подросток увидел на втором этаже горящего по соседству дома девочку и бросился к ней на помощь. Александр убедил ребёнка спрыгнуть вниз, после чего поймал её, передал взрослым и ушёл.

«Я поступил так, как должен был, ничего особенного. Сначала я услышал крики бабушки, она прибежала с огорода. Бабушка кричала: „Пожар! Беги!“. В огороде она услышала детский крик: „Помогите!“. А потом увидела дым в соседнем доме. Я побежал на улицу. Смотрю, у соседнего забора уже стоит толпа. А наверху, на втором этаже дома я увидел девочку.

Я в этот момент особо даже не думал, просто побежал к забору, перепрыгнул, оказался под окном. Вижу, что девочка очень напугана. Я кричу: «Прыгай! Я тебя поймаю». А она плачет, боится. А из окна уже дым валит. Я её успокоил, и она всё-таки прыгнула. Я сразу поймал её. Помню, что в этот момент не было никакого страха. А вот когда поймал её, тут растерялся – кому передать? Девочка получила ожоги. Попробовал поставить её, а у неё ноги подкосились. Я её обнял, взял на руки. Она тоже обняла. Так и шли", — рассказал Попов.

Отметим, что Александр мечтает стать гандболистом.

Источник: Город Пермь 59.ру Сообщить об ошибке
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29 августа 2017, вторник
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