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Гимнастка Бравикова стала трёхкратной победительницей Универсиады-2017

29 августа 2017, вторник. 12:21 Другие

Россиянка Юлия Бравикова завоевала золотую медаль Всемирной летней универсиады в Китайском Тайбэе в упражнении с булавами в рамках соревнований по художественной гимнастике. Ещё одна россиянка Екатерина Селезнёва стала бронзовым призёром, уступив также представительнице Украины Катерины Луценко.

Бравикова стала трёхкратной победительницей Игр.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Художественная гимнастика. Булавы

1. Юлия Бравикова (Россия) – 17,900.
2. Катерина Луценко (Украина) – 16,525.
3. Екатерина Селезнёва (Россия) – 16,100.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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