Мустафина возобновит карьеру и в начале сентября приедет на сбор сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, родившая в июне 2017 года дочку Алису, в начале сентября возобновит тренировки на базе «Озеро Круглое». Об этом рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.



«Алия 3 сентября приедет к нам на сбор на „Круглое“. Она позвонила сама и попросила, чтобы её пригласили на сбор, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдёт не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, и Алия намерена успеть подготовиться к нему. А там уже будет понятно, сможет ли она выступать на чемпионате мира 2018 года», — приводит слова Родионенко ТАСС.