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Липницкой предложили работу тележурналистом в Челябинской области

29 августа 2017, вторник. 13:33 Другие

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федичкин предложил фигуристке Юлии Липницкой попробовать себя в качестве журналиста на региональном телеканале.

«Я верю в Юлин талант и многогранность. Я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. У нас сильная команда спортивных журналистов на «ОТВ», наставников – хоть отбавляй. Но ещё больше впереди – международных соревнований и крупных стартов. Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок! В Челябинской области есть всенародно обожаемый «Трактор», в Челябинской области в этом году пройдёт Международный кубок стран ШОС и БРИКС по водному поло, а в будущем — юниорский чемпионат мира по хоккею и, скрестим пальцы, мировой форум сноубордистов. Быть может, международное сообщество одумается и вернёт нам в ближайшей перспективе главный мировой конькобежный старт года. Это огромный пласт работы. С которым Юлия успешно справится. Верю. А там видно будет.

Почему я делаю это предложение и почему я делаю это публично? Потому что почитал отзывы и комментарии. Сколько желчи, злобы, беспощадных подколов. Сколько ехидных смакований вокруг окончания её спортивной карьеры: пережёвывание падений, прыскающие упоминания об анорексии, перченые доморощенные психологические экспертизы. Хочется взять карабин Симонова, дважды выстрелить в воздух, а во время образовавшейся неловкой паузы напомнить сонму «собравшихся погалдеть»: Юлия – олимпийская чемпионка и стала ею в 15 лет. Её не продвигали по линии всесильных и влиятельных родителей, а её соперниц не снимали с соревнований по надуманным предлогам, не травили в столовой, как футбольных бразильцев во Франции, не светили в глаза лазерными указками, как Акинфееву. Она стала олимпийской чемпионкой — честно, по праву, в условиях великого накала и жесточайшей конкуренции. А кем были вы в её возрасте?" — написал Федичкин на своей странице в сети «Фейсбук».

То ли девочка, а то ли виденье. Кто виноват в уходе Липницкой?
Настоящую Юлию Липницкую никто так и не увидел. И это самое печальное.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Юлия Липницкая
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