Россиянки выиграли упражнения с тремя мячами и двумя скакалками на Универсиаде

Россиянки Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова победили в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в Китайском Тайбэе. Второе место заняли представительницы Тайваня, а третьими стали украинки.
Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй
Художественная гимнастика. Группы. Упражнения с тремя мячами и двумя скакалками
1. Россия – 17,450.
2. Тайвань – 15,600.
3. Украина – 15,550