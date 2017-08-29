Россиянки выиграли упражнения с тремя мячами и двумя скакалками на Универсиаде

Россиянки Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова победили в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в Китайском Тайбэе. Второе место заняли представительницы Тайваня, а третьими стали украинки.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Художественная гимнастика. Группы. Упражнения с тремя мячами и двумя скакалками



1. Россия – 17,450.

2. Тайвань – 15,600.

3. Украина – 15,550