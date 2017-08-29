Олимпийский чемпион байдарочник Постригай избран в комитет спортсменов ICF

Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне, чемпион мира 2013 года российский гребец Юрий Постригай избран в комитет спортсменов Международной федерации гребли на каноэ, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Выборы состоялись 26 августа в рамках чемпионата мира в Рачице. В голосовании принимали все спортсмены-участники турнира. Вместе с Постригаем от спринта на каноэ была выбрана двукратная олимпийская чемпионка венгерка Кристина Фазекас-Зур.

Ранее в комитет спортсменов ICF вошли датчанка Генриетта Енгель Хансен, занимающая должность председателя, Хейли Джо-Никсон (ЮАР), Клэр О'Хара (Великобритания), Тим Лодж (Великобритания) и Аманда Рейнолдс (Австралия).

