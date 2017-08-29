Пуляев вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 66 кг

Россиянин Михаил Пуляев вышел в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 66 кг. Двукратный вице-чемпион планеты поочерёдно поборол молдаванина Дениса Виеру, ирландца Натана Бёрнса, израильтянина Баруха Шмаилова и Лимхван Кима из Южной Кореи. В полуфинале соперником Пуляева станет израильтянин Тал Фликер.

Напомним, что чемпионат мира стартовал в Будапеште 28 августа. В первый день соревнований россияне остались без медалей. Ирина Долгова в весе до 48 кг проиграла схватку за бронзу.