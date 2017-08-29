Кузютина поспорит за бронзу ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 52 кг

Россиянка Наталья Кузютина дошла до схватки за бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 52 кг. Бронзовая медалистка Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира победила Буянхишиг Пуревсурен из Азербайджана, израильтянку Ариэль Безалель и румынку Александру-Ларису Флориан. В четвертьфинале она на последней секунде поединка уступила японке Аи Сисиме.

В первом бое утешительного турнира за бронзу Наталья встретится с француженкой Аманден Бушар.



В этом же весе россиянка Юлия Казарина победила Аззаю Чинтогтох из Монголии и Калпану Тудам из Индии, а в 1/8 финала уступила Дистрии Красники из Косово.