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Кузютина поспорит за бронзу ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 52 кг

29 августа 2017, вторник. 15:16 Другие

Россиянка Наталья Кузютина дошла до схватки за бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 52 кг. Бронзовая медалистка Олимпийских игр, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира победила Буянхишиг Пуревсурен из Азербайджана, израильтянку Ариэль Безалель и румынку Александру-Ларису Флориан. В четвертьфинале она на последней секунде поединка уступила японке Аи Сисиме.

В первом бое утешительного турнира за бронзу Наталья встретится с француженкой Аманден Бушар.

В этом же весе россиянка Юлия Казарина победила Аззаю Чинтогтох из Монголии и Калпану Тудам из Индии, а в 1/8 финала уступила Дистрии Красники из Косово.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Наталья Кузютина
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