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Москвина: формы Липницкой перестали позволять ей выполнять сложные прыжки

29 августа 2017, вторник. 15:53 Другие

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала завершение спортивной карьеры олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Юлии Липницкой.

«Природа взяла своё. Юля очень вовремя успела выступить на Олимпийских играх, стала любимицей всей страны и всего мира. Она очень симпатичная девушка. К сожалению, её формы, наверное, перестали соответствовать тем стандартам, которые необходимы для выполнения сложных прыжков. Это не её вина. Это просто такое развитие событий. Всё в жизни меняется.

Её вклад в поднятие интереса к фигурному катанию во всём мире, вклад в тот праздник, который её катание подарило всем зрителям во время Олимпийских игр, значителен. За всё это мы должны сказать огромное спасибо ей, её родителям и её тренеру», — приводит слова Москвиной сайт «Доверенные лица Владимира Путина».

То ли девочка, а то ли виденье. Кто виноват в уходе Липницкой?
Настоящую Юлию Липницкую никто так и не увидел. И это самое печальное.
Источник: Доверенные лица Владимира Путина Сообщить об ошибке
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Юлия Липницкая
Новости. Другие
29 августа 2017, вторник
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