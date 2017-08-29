Москвина: формы Липницкой перестали позволять ей выполнять сложные прыжки

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала завершение спортивной карьеры олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Юлии Липницкой.

«Природа взяла своё. Юля очень вовремя успела выступить на Олимпийских играх, стала любимицей всей страны и всего мира. Она очень симпатичная девушка. К сожалению, её формы, наверное, перестали соответствовать тем стандартам, которые необходимы для выполнения сложных прыжков. Это не её вина. Это просто такое развитие событий. Всё в жизни меняется.

Её вклад в поднятие интереса к фигурному катанию во всём мире, вклад в тот праздник, который её катание подарило всем зрителям во время Олимпийских игр, значителен. За всё это мы должны сказать огромное спасибо ей, её родителям и её тренеру», — приводит слова Москвиной сайт «Доверенные лица Владимира Путина».