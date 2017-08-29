175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Черкасова: Липницкая может стать хорошим тренером — у неё большой опыт

29 августа 2017, вторник. 17:56 Другие

Советская фигуристка Марина Черкасова, выступавшая в паре с Сергеем Шахраем, завершила карьеру в 18 лет, будучи к тому времени чемпионкой мира и серебряным призёром Олимпийских игр 1980 года. В настоящий момент Черкасова работает тренером и считает, что у Юлии Липницкой, завершившей карьеру в 19 лет, также получится тренировать детей.

«Я тоже, как и Юля, закончила карьеру очень рано, можно сказать, на пике. В 18 лет. Но причина у меня была другая. Если у Юли возникли проблемы со здоровьем, то я просто осталась без партнёра. Главный вопрос, который сейчас стоит перед Юлей: куда идти? Учиться, работать. В своё время в тот момент, когда Шахрай ушёл, я не знала, что мне делать. Партнёра нет — как быть дальше? Я была растеряна, ещё вес прибавлялся — нагрузки ведь были уже не те. Очень тяжело заканчивать в 18 лет. Первое время я плакала. Смотрела по телевизору, как катаются Пестова/Леонович, и представляла себя, как бы мы сейчас вышли с Серёжкой. И Юля, как я, может стать хорошим тренером — у неё большой опыт. Понимаете, главное задаться целью и идти к ней.

Почему девочки, пришедшие рано в большой спорт, так скоро уходят из него? Главные причины — это травмы и вес. Бывает, что и более сильные соперники. Сейчас подросли сильные девочки, которые уже прыгают четверные прыжки. Женя Медведева — вот кто уникум! Я её очень люблю как спортсменку. Думаю, лет шесть ей не будет равных. Мне не страшно за Женю. Она очень спокойная и упрямая. В этом её сила. Это звезда! Надо родиться такой… Я наблюдаю за ней с самого её детства. Она настоящая трудяжка, поцелованная Богом!» — приводит слова Черкасовой «Лайф».

То ли девочка, а то ли виденье. Кто виноват в уходе Липницкой?
Настоящую Юлию Липницкую никто так и не увидел. И это самое печальное.
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
Теги
Юлия Липницкая
Новости. Другие
29 августа 2017, вторник
18:46 Дзюдоист Пуляев стал серебряным призёром чемпионата мира
18:31 Сборная России занимает 4-е место в медальном зачёте после 10 дней Универсиады
18:10 Кузютина принесла сборной России первую медаль ЧМ по дзюдо
17:56 Черкасова: Липницкая может стать хорошим тренером — у неё большой опыт
17:43 Финалист Олимпиады-2016 в беге на 5000 м найден мёртвым в бассейне
16:59 В декабре в Красногорске пройдёт Турнир четырёх наций по хоккею с мячом
16:11 Йохауг не будет обжаловать решение CAS о продлении дисквалификации
15:58 Плющенко пригласил Липницкую в свою команду и подверг критике Тарасову
15:53 Москвина: формы Липницкой перестали позволять ей выполнять сложные прыжки
15:16 Кузютина поспорит за бронзу ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 52 кг
15:06 Пуляев вышел в полуфинал ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 66 кг
14:34 Плющенко: мне откровенно стыдно за коллег, которые накинулись на Сотникову
14:10 Олимпийский чемпион байдарочник Постригай избран в комитет спортсменов ICF
13:44 Россиянки выиграли упражнения с тремя мячами и двумя скакалками на Универсиаде
13:33 Липницкой предложили работу тележурналистом в Челябинской области
13:06 Бабиков: в России всегда есть проблема с отборами
13:00 Бравикова завоевала четвёртое золото Универсиады в художественной гимнастике
12:31 «Водник» отказался от участия в Кубке мира по хоккею с мячом
12:21 Мустафина возобновит карьеру и в начале сентября приедет на сбор сборной России
12:21 Гимнастка Бравикова стала трёхкратной победительницей Универсиады-2017
11:19 16-летний ученик пермского колледжа олимпийского резерва спас ребёнка при пожаре
11:14 Бадминтонисты Алимов и Давлетова завоевали бронзу Универсиады в миксте
11:08 Гирёв победил на юниорском ЧМ в плавании на 100 м вольным стилем
10:59 Россиянки выиграли упражнения с пятью обручами на Универсиаде
10:06 Селезнёва выиграла упражнение с мячом на Универсиаде, Бравикова — вторая
10:03 Бравикова — чемпионка Универсиады в упражнении с обручем, Селезнёва — вторая
09:44 Хуснутдинов — серебряный призёр Универсиады по ушу таолу
09:40 Плющенко: Липницкая вывела российское женское катание на высочайший уровень
28 августа 2017, понедельник
23:33 Вице-чемпион Олимпиады Джексон объявил о нетрадиционной сексуальной ориентации
23:08 Первый тренер Липницкой: не думаю, что дело в диетах
21:53 Российские пятиборцы — 15-е в смешанной эстафете на ЧМ в Каире
20:57 Бутырская: видимо, Липницкой немного не хватило характера
20:42 Японец Такато стал победителем ЧМ по дзюдо в весе до 60 кг, Мшвидобадзе — 33-й
20:35 Ягудин: сюрпризом решение Липницкой для меня не стало
19:44 Набсовет РУСАДА выбрал кандидата на пост генерального директора
19:22 Мамун, Уайлд и Заварзина посетили мануфактуру часового бренда в Швейцарии
18:40 Путин пообещал премьеру Венгрии ознакомить его с теорией дзюдо
18:39 Жулин: Липницкой не захотелось занимать 10-е места
18:15 Долгова проиграла в схватке за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште
18:10 Навка: Липницкая больше не чувствует в себе сил продолжать бороться
18:06 Ковтун: желаю Юлии Липницкой счастья, здоровья и успехов
18:03 Тутберидзе: некоторые завершают карьеру намного раньше, чем Липницкая
17:55 Сборная России поднялась на 3-е место в медальном зачёте Универсиады
17:48 Долгова вышла в схватку за бронзу на ЧМ по дзюдо в Будапеште в весе до 48 кг
17:48 Легкоатлет Иван Шаблюев дисквалифицирован на 4 года за допинг
Все новости RSS
Партнерский контент