Сборная России занимает 4-е место в медальном зачёте после 10 дней Универсиады

В Китайском Тайбэе завершились соревнования 10-го дня Всемирной летней универсиады. Российские спортсмены добавили в копилку команды шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые награды.

Сборная России в неофициальном общекомандном медальном зачёте идёт на четвёртом месте. На счету команды 25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых наград. Первое место занимают японцы, опережая спортсменов из Южной Кореи и хозяев Универсиады.

По общему количеству медалей россияне уступают только японцам, в активе которых 101 награда. На счету спортсменов российской сборной 93.

30 августа будет разыгран только один комплект медалей. Мужская сборная России сыграет в финале турнира по водному поло с командой Сербии.

Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Итоговый общекомандный медальный зачёт

1. Япония — 101 (37 золотых, 27 серебряных, 37 бронзовых).

2. Южная Корея — 82 (30, 22, 30).

3. Тайвань — 90 (26, 34, 30).

4. Россия — 93 (25, 30, 38).