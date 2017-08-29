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Дзюдоист Пуляев стал серебряным призёром чемпионата мира

29 августа 2017, вторник. 18:46 Другие

Россиянин Михаил Пуляев стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В полуфинале весовой категории до 66 кг Пуляев победил Тала Фликера из Израиля. Соперником россиянина в схватке за золото стал японец Хифуми Абе. В решающем поединке Пуляев пропустил атаку на «иппон» от японца, который стал чемпионом мира.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Мужчины. До 66 кг

1. Хифуми Абе (Япония).
2. Михаил Пуляев (Россия).
3. Тал Фликер (Израиль) и Важа Маргвелашвили (Грузия).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Михаил Пуляев
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