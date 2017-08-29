Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина объяснила, почему решила вернуться в спорт после рождения дочери Алисы.

«Почему я решила вернуться в спорт? Да потому что я скучаю — скучаю по вам, девчонки, по тренерам, которые со мной работали столько лет, скучаю по спортивной форме (а то пресс как будто растворился, ну и все остальные мышцы тоже), скучаю по выступлениям. Конечно, желание проверить свои силы присутствует огромное. После травм получилось восстановиться, и интересно, получится ли после рождения Алисы. Надеюсь, что да. Хочу сказать спасибо Федерации спортивной гимнастики России за то, что позволили мне начать тренироваться сразу на Круглом. Настрой боевой, желания хоть отбавляй, хватит на всех. Но я поняла, что если бы я так не скучала по всему, что связано с гимнастикой, даже и не пыталась бы», — написала Мустафина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме».