Слепцова стала лучшей спортсменкой недели по версии слушателей «Спорт FM»

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели. В голосовании приняли участие более тысячи слушателей.

На этой неделе рейтинг лучших спортсменов замкнул баскетболист Алексей Швед. На четвёртом месте расположился волейболист Максим Михайлов. На несколько десятых процентов голосов его опередила новоиспеченная чемпионка мира по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина. Вторыми по итогам голосования стал каноист Иван Штыль. Приморского гребца поддержали 22% проголосовавших.

Лидером голосования стала Светлана Слепцова. Её кандидатуру поддержали 43% слушателей «Спорт FM». Россиянка завоевала три золотых награды на чемпионате мира по летнему биатлону. Турнир в Чайковском стал для спортсменки последним стартом в карьере. В связи с беременностью Слепцова завершает выступления, уходя из спорта абсолютной чемпионкой мира по летнему биатлону.

Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 4 сентября начиная с 20:00 мск.