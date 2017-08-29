Гордеева стала второй на этапе Мирового вызова IAAF в Загребе

Российская легкоатлетка Ирина Гордеева, выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, заняла второе место на этапе Мирового вызова IAAF в Загребе (Хорватия) в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Победительницей этапа стала полька Камила Лицвинко, взявшая высоту 1,96 метра. Гордеева и шведка Эрика Кинси свершили свои лучшие прыжки на высоте 1,88 метра. Россиянка в отличие от соперницы преодолела эту высоту с первой попытки и заняла второе место. Шведская спортсменка стала третьей.