Президент Путин поздравил 4-кратную чемпионку Универсиады Бравикову

Президент России Владимир Путин поздравил Юлию Бравикову с победой на Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе в многоборье в художественной гимнастике.

«Вы достойно представили нашу страну в Тайбэе, убедительно подтвердили лидерские позиции России в художественной гимнастике. Уверен, что Вы и впредь будете смело идти вперёд, добиваться поставленных целей, стремиться к новым спортивным вершинам», — приводит текст поздравительной телеграммы официальный сайт Кремля.

К золоту в многоборье Бравикова добавила три награды высшей пробы в отдельных упражнениях — с лентой, обручем и булавами.