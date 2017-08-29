Прокопенко заняла второе место в тройном прыжке на этапе Мирового вызова IAAF

Российская легкоатлетка Виктория Прокопенко, выступающая под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, заняла второе место в соревнованиях в тройном прыжке на этапе Мирового вызова IAAF в Загребе (Хорватия).



Победу одержала ямайская прыгунья Шаника Рикеттс (14,45 метра). Гордеева показала результат 13,96 метра. А тройку призёров замкнула литовская спортсменка Довиле Дзиндзалетайте (13,95 метра).

Шестое место заняла ещё одна россиянка — Ирина Гуменюк (13,48 метра).