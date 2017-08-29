Шубенков выиграл первый старт в сезоне, одержав победу на турнире в Загребе

Чемпион мира 2015 года россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, выиграл соревнования в беге с барьерами на 110 м на этапе Мирового вызова IAAF в Загребе (Хорватия), преодолев дистанцию за 13,12 секунды.

Вторым стал американец Девон Аллен (13,19). Третьим финишировал венгр Балаш Баджи (13,46).

Эта победа стала первой для Шубенкова в сезоне.

Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Загреб, Хорватия

Мужчины. 110 м/б

1. Сергей Шубенков – 13,12.

2. Девон Аллен (США) – 13,19.

3. Балаш Баджи (Венгрия) – 13,46.