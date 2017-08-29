Меньков выиграл этап Мирового вызова в Загребе в прыжках в длину

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину российской спортсмен Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе.
Меньков первенствовал с результатом 7,98 метра. Вторым стал американец Майкл Хартфилд (7,93), третьим — серб Лазар Анич (7,70).
На чемпионате мира — 2017 в Лондоне Меньков занял четвёртое место, показав результат 8,27 метра.
Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Загреб, Хорватия
Мужчины. Длина
1. Александр Меньков (Россия) – 7,98.
2. Майкл Хартфилд (США) – 7,93.
3. Лазар Анич (Сербия) – 7,70.