Меньков выиграл этап Мирового вызова в Загребе в прыжках в длину

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину российской спортсмен Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе.

Меньков первенствовал с результатом 7,98 метра. Вторым стал американец Майкл Хартфилд (7,93), третьим — серб Лазар Анич (7,70).

На чемпионате мира — 2017 в Лондоне Меньков занял четвёртое место, показав результат 8,27 метра.

Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Загреб, Хорватия

Мужчины. Длина

1. Александр Меньков (Россия) – 7,98.

2. Майкл Хартфилд (США) – 7,93.

3. Лазар Анич (Сербия) – 7,70.