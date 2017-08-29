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Меньков выиграл этап Мирового вызова в Загребе в прыжках в длину

29 августа 2017, вторник. 23:06 Другие

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину российской спортсмен Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, одержал победу на этапе Мирового вызова в Загребе.

Меньков первенствовал с результатом 7,98 метра. Вторым стал американец Майкл Хартфилд (7,93), третьим — серб Лазар Анич (7,70).

На чемпионате мира — 2017 в Лондоне Меньков занял четвёртое место, показав результат 8,27 метра.

Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Загреб, Хорватия
Мужчины. Длина

1. Александр Меньков (Россия) – 7,98.
2. Майкл Хартфилд (США) – 7,93.
3. Лазар Анич (Сербия) – 7,70.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Меньков
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