Клишина: даже с допуском IAAF поездку на ЧМ далеко не каждый мог себе позволить

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала о том, как проходило финансирование нейтральных спортсменов, участвовавших в чемпионате мира в Лондоне. Обычно участие сборных в международных соревнованиях оплачивается минспортом и соответствующей федерацией.

«Билеты предоставила российская сторона. Вопрос с проживанием взяли на себя организаторы. Условия были поставлены такие: либо живешь в двухместном номере, но всегда с кем-то, либо заказываешь себе одноместный с доплатой, что-то вроде £ 80 в сутки. Большинство ребят приезжали на минимальные три-четыре дня, чтобы не переплачивать. При этом если человек оказывался в двухместном номере один, например, ему просто не нашлось пары, то он должен был доплачивать как за одноместный номер. Это большие деньги для людей, которые не выступали два года, а значит, фактически не имели возможности зарабатывать. Эту ситуацию можно сравнить с увольнением. Знаю, что многим спортсменам помогали менеджеры и агенты.

У меня ситуация немного лучше — я могла выступать и подкопила денег. За годы жизни в США привыкла не переводить валюту в рубли: как только начинаешь задумываться о курсе, хочется закрыться в доме и ничего не покупать.

В Лондоне я планировала провести две недели, потому заранее заказала себе одноместный номер с доплатой. Было бы не очень удобно, если бы каждые три дня ко мне заезжал новый человек, а в двухместном номере только так. Это был официальный отель. Но через четыре дня прошла новость о том, что в гостинице нашли кишечный вирус. А все понимают последствия: организм после такой инфекции опустошён, и достаточно сложно привести себя в порядок, особенно если нужно выступать через пару дней. Я переселилась в другой отель. Мои спонсоры – компания Nike – предоставили мне такую возможность. Совсем не пожалела, что переехала, была спокойна за себя и за свой результат. Остальные расходы оплачивала сама. За две недели потратила в районе £ 3 тыс. Это большие деньги. Если всё же перевести в рубли, получится что-то вроде 240 тыс. Такую сумму можно и за полгода не собрать. Получается, даже с допуском IAAF далеко не каждый может позволить себе поездку на чемпионат мира и комфортные условия проживания там. Это очень печально. И обидно, что заработанные деньги нужно тратить на то, что полагается тебе как профессионалу», — приводит слова Клишиной Forbes.ru.