Формин: во втором тайме матча с «Диной» игроки «Спартака» подустали

Голкипер московского мини-футбольного клуба «Спартак» Алексей Формин поделился впечатлениями после контрольного матча со столичной «Диной». Встреча завершилась вничью — 3:3.

«Как и «Дина», наша команда сейчас проходит учебно-тренировочные сборы, так что все футболисты находятся под нагрузкой. При этом днём ранее в Люберцах прошёл Кубок Вызова, где мы провели трудный матч с «ЦСКА». Неудивительно, что, хорошо начав встречу, парни во втором тайме подустали и начали допускать ошибки в обороне, позволив сопернику сравнять счёт.

У нас сейчас идёт подготовка к началу первенства Высшей лиги, и матч с «Диной» поможет нам сделать это более качественно», — цитирует Формина пресс-служба «Дины».