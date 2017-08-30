Российская яхта «Витамин» завоевала серебро ЧМ в дивизионе «Круизер»

Во Франции прошёл чемпионат мира по парусному спорту в классе «Микро», в котором приняли участие экипажи из Франции, Германии, Польши, Италии, Словакии, Сербии, Латвии, России и Аргентины.

Победу одержал польский экипаж с рулевым Петром Тарнацким. Второй стала ещё одна польская команда — Петра Огродника, третьей – французский экипаж Максима Брюнеля. Лучшей из российских команд стала Steel Team рулевого Владимира Баженова, занявшая четвёртое место.

В дивизионе «Круизер» московская яхта «Витамин» (Юрий Асташев, Любовь Балакирева, Евгений Усачёв) завоевала серебро. Победу одержали французы, третьими стали итальянцы.