Воронков: Меньков отказался от трёх попыток из-за боли в ноге

Менеджер российского прыгуна в длину Александра Менькова Павел Воронков рассказал, почему спортсмен отказался от трёх последних попыток на этапе серии Мирового вызова в Загребе. Меньков, выступающий под нейтральным флагом, одержал победу с результатом 7,98 м.

«Александр почувствовал боль в ноге, поэтому мы решили, что не нужно добивать себя в конце сезона. Он свой результат показал — такой, какой мог. Из предосторожности мы приняли такое решение. Но на самом деле в следующем году всё будет хорошо», — цитирует Воронкова «Р-Спорт».