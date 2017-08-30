Рабочая группа МПК и координационный комитет ПКР провели встречу в Бонне

Представители рабочей группы Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросам восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и координационный комитет ПКР по взаимодействию с рабочей группой МПК провели техническую встречу в Бонне (Германия), сообщает официальный сайт ПКР.

Стороны обсудили документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления членства организации в МПК, которые будут рассмотрены на заседании исполкома МПК 3-4 сентября в Абу-Даби.

ПКР на встрече представляли руководитель координационного комитета, генеральный секретарь организации Андрей Строкин и заместитель руководителя комиссии ПКР по медицине, антидопингу и функциональной классификации спортсменов Гузель Идрисова.