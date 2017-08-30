Шляхтин: легкоатлеты РФ получат выплаты за ЧМ после решения правовой коллизии

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин рассказал о ситуации с выплатами для российских спортсменов за выступление на чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Участие в соревнованиях приняли 19 российских легкоатлетов, выступавших под нейтральным флагом, и завоевали шесть медалей.

«Минспорт вносит изменения в правовую составляющую, в законодательство. То есть у них по приказам статуса нейтральных атлетов по определению не было. Сейчас идёт изменение в этой правовой коллизии, которая возникла. И все — тренеры и спортсмены — получат выплаты, предполагаемые нормами минспорта. Если же этого не произойдёт, то ВФЛА, естественно, все эти вопросы закроет. Я это говорил ещё до чемпионата мира.

Насчёт сроков решения этого вопроса я не готов ответить, потому что нужно время для связи с минспортом, но мы эту процедуру ещё до чемпионата мира запустили. Выплат пока не было, но это лишь технический момент", — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».