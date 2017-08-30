Сборная России стала четвёртой в медальном зачёте Универсиады-2017

В Тайбэе (Китайский Тайбэй) завершилась Всемирная летняя универсиада. За 11 дней соревнований было разыграно 275 комплектов наград. Сборная России в общекомандном зачёте заняла четвёртое место, завоевав 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей.
Первое место в медальном зачёте заняли японцы (37-27-37), второй стала сборная Южной Кореи (30-22-30), хозяева соревнований — третьи (26-34-30).
По общему числу наград первыми стали японцы (101), вторыми – россияне (94), третьими – хозяева соревнований (90).