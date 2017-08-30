Брынзак: будем думать, как лучше с Пидгрушной поступить до начала зимы

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о подготовке женской сборной Украины к сезону и оценил состояние олимпийской чемпионки Елены Пидгрушной.

«Летом были небольшие болезни у Виты, Вали Семеренко, Ольги Абрамовой, но это было день-два, и они возвращались в строй. Все девушки готовились, много не пропускали, настроение у них хорошее, мотивация есть.

Единственное, нам пришлось отправить со сбора на обследование Елену Пидгрушную. Ей поставили диагноз, будем теперь корректировать её подготовку. Лена будет проходить лечение и реабилитацию, но вместе с этим она будет тренироваться в ослабленном режиме. Будем думать, как лучше с ней поступить до начала зимы. А все остальные девушки нормально, всё в порядке», – цитирует Брынзака Xsport.