Выиграй футболку олимпийской чемпионки гандболистки Ирины Близновой!

«Чемпионат» объявляет о начале конкурса, призом в котором является футболка капитана женской гандбольной сборной России на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Ирины Близновой с автографами всех игроков команды Евгения Трефилова! Ответьте на вопросы конкурса, перейдя по ссылке: «Насколько хорошо ты знаешь сборную России по гандболу?»

Из всех участников, правильно ответивших на задание, случайным образом будет выбран один счастливчик! Итоги конкурса будут подведены 4 сентября.

Приобрести билет на матч квалификации чемпионата Европы между сборными России и Португалии, который состоится в Москве 28 сентября, можно по ссылке.