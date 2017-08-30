Призовой фонд Кубка мира по шахматам в Тбилиси составит около $ 1 млн

Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов рассказал о стартующем 2 сентября в Тбилиси (Грузия) Кубке мира по шахматам и сообщил, что в 2021 году турнир могут принять Зимбабве и Замбия.

«Призовой фонд составит около миллиона долларов. Карлсен признавался, что считает нокаут-систему, по которой проводится Кубок мира, самым честным и демократичным способом определения лучшего. Поэтому он едет на Кубок мира и будет участвовать. Первая тридцатка рейтинга FIDE — каждый из них претендует на победу в турнире и получение путёвки в турнир претендентов.

Я буквально только что вернулся из Зимбабве — там большое внимание уделяется шахматам. Достаточно сказать, что уже со следующего года во всех школах будет обязательный урок шахмат. И сейчас Зимбабве и Замбия подали совместную заявку на проведение Кубка мира 2021 года и шахматной Олимпиады 2022 года. Прямо под водопадом Виктория, представляете, какая красота будет?" — цитирует Илюмжинова ТАСС.