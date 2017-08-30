Мутко поздравил российских победителей и призёров Универсиады-2017

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил российских спортсменов, ставших победителями и призёрами Всемирной летней универсиады в Китайском Тайбэе. Сборная России завоевала 94 медали — 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых и заняла четвёртое место в общекомандном зачёте.

«Вы проявили свои лучшие спортивные качества, уверенно боролись с достойными соперниками, принесли России заслуженные медали», — говорится в правительственной телеграмме.

Церемония закрытия летней Универсиады в Тайбэе состоится сегодня, 30 августа.