Стали известны соперники российских клубов на групповом этапе КМ по бенди

Стал известен состав групп Кубка мира по хоккею с мячом, который пройдёт в октябре в Сандвикене (Швеция), сообщает официальный сайт ФХМР. Россию на этих соревнованиях представят «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Енисей» (Красноярск) и «Уральский Трубник» (Первоуральск).

Хоккей с мячом. Кубок мира. Сандвикен. Состав групп

Группа А: «Эдсбюн», «Ветланда», «Вестерос» (Швеция), «Байкал-Энергия» (Россия).

Группа В: «Стабек» (Норвегия), «Вилла», «Хаммарбю» (оба — Швеция), «Енисей» (Россия).

Группа С: «Вейтеря» (Финляндия), «Бруберг», «Боллнес» (оба — Швеция), «Уральский Трубник» (Россия).

Группа D: «Сандвикен», «Венерсборг», «Сириус» (все — Швеция), «СКА-Нефтяник» (Россия).