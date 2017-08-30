Хоркина и Сотникова стали послами зимней Универсиады 2019 года в Красноярске

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стали послами зимней Универсиады, которая пройдёт в Красноярске в 2019 году.

“Быть послом — для меня привычное дело. Я надеюсь, что наши спортсмены продолжат победоносно завоёвывать медали на Универсиаде и покажут отличный, красивый результат. Я ощущаю свою ответственность и надеюсь, что принесу нашей сборной успех, удачу и победу. Красноярск уже неплохо готов к соревнованиям, уверена, всем спортсменам там будет комфортно и они смогут показать на Универсиаде свои лучшие результаты", — цитирует Хоркину ТАСС.

«Желаю всем спортсменам успеха, здоровья и самых высоких результатов. Надеюсь, что Универсиада станет такой же успешной и победоносной для наших ребят, как и Игры-2014 в Сочи», — сказала Сотникова.