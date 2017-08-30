Грамотин: повышенное внимание на этапе КМ в Тюмени уделим безопасности

Директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин рассказал о подготовке Тюмени к проведению этапа Кубка мира по биатлону. Соревнования запланированы на 20-25 марта 2018 года.

«При подготовке Тюмени к соревнованиям основной акцент мы делаем на удобство и комфорт пребывания в областном центре спортсменов, зрителей и гостей города. Это транспортная логистика, сфера проживания, питания, организация досуга. Завершена реконструкция аэропорта Рощино, налажено взаимодействие с ассоциацией гостеприимства Тюменской области. Безусловно, вопросам безопасности будет уделяться повышенное внимание.

Часть работ уже была проведена при подготовке к чемпионату Европы. Предстоит ещё доработать ряд моментов для обеспечения максимального комфорта спортсменов и болельщиков», — цитирует Грамотина «Интерфакс».