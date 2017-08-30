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Загорулько: о премиальных для спортсменов никто не вспоминает

30 августа 2017, среда. 17:20 Другие

Евгений Загорулько, тренер серебряного призёра чемпионата мира-2017 в Лондоне в прыжках в высоту Данила Лысенко, рассказал, что до сих пор не получил компенсацию за расходы на авиабилеты.

«Оплата моего пребывания в Лондоне действительно под вопросом. В Центре спортивной подготовки (ЦСП) нам сказали, что у них нет денег оплатить наши расходы на авиабилеты. Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги.

Про премиальные для спортсменов я вообще молчу. После нашего возвращения об этом никто не вспоминает. Например, мой спортсмен Данил Лысенко стал первым представителем Башкирии, которому удалось выиграть медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике. Представители республики обещали выплатить за это премиальные, но, видимо, забыли об этом. Поверьте, речь идёт о минимальном гонораре, который позволит спортсмену тренироваться в нормальных условиях, не более того. В то же время хоккеисты «Салавата Юлаева» и футболисты «Уфы» получают миллионы, показывая довольно средние результаты. Схожая ситуация и у остальных наших медалистов", — приводят слова Загорулько «Известия».

Источник: Известия Сообщить об ошибке
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30 августа 2017, среда
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