Колобков: выплаты легкоатлетам будут произведены в четвёртом квартале

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, когда планируется осуществить выплаты российским спортсменам и тренерам, выступавшим на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне под нейтральным флагом.

«Никто и не думал оставлять легкоатлетов без компенсаций. Я неоднократно заявлял, что, несмотря на нейтральный статус, спортсмены и их тренеры получат все выплаты за выступление на чемпионате мира.

Есть правовая составляющая, которую мы должны учесть, а это требует определённого времени. Наши нейтральные спортсмены находятся на ставках ЦСП, минспорт по-прежнему обеспечивает их подготовку. Все выплаты будут произведены в установленном порядке в четвёртом квартале", — приводит слова Колобкова ТАСС.