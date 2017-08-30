Лопес выиграл 11-й этап «Вуэльты», Закарин — седьмой

Колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны» победил на 11-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, стал седьмым и в общей классификации располагается на шестой позиции. Лидирует в общем зачёте британец Кристофер Фрум из Sky.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Вуэльта»

11-й этап. Лорка – Обсерватория Калар-Альто. 187,5 км



1. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5:05.09.

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – +0.14

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – то же время

7. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — +0.31.

Общая классификация. После 11-го этапа

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 45:18.01.

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.19.

3. Эстебан Чавес (Колумбия, Orica-Scott) – +2.33...

6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.38.