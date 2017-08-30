Японец Насимото и монголка Сумъяу — чемпионы мира по дзюдо

Японец Соити Насимото победил в весе до 73 кг на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште. Россиянин Денис Ярцев потерпел поражение от грузина Лаши Шавдатуашвили в схватке утешительного турнира, а ещё один представитель России Муса Могушков в стартовой схватке проиграл французу Пьеру Дюпра.

Среди женщин в весе до 57 кг золото завоевала Доржсурэнгийн Сумъяу из Монголии. Россиянка Ирина Заблудина проиграла во втором раунде.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Мужчины. Весовая категория до 73 кг

1. Соити Насимото (Япония).

2. Рустам Оруджев (Азербайджан).

3. Одбаяр Ганбаатар (Монголия).

3. Ан Чанг Рим (Южная Корея).



Женщины. Весовая категория до 57 кг

1. Доржсурэнгийн Сумъяу (Монголия).

2. Тсукаса Йосида (Япония).

3. Некода Смит-Дэвис (Великобритания).

3. Элен Ресево (Франция).