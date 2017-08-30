Д. Аверина победила в упражнении с обручем на ЧМ по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина с результатом 19,100 балла одержала победу в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии.



Серебро досталось другой россиянке — её сестре Арине Авериной (19,000). Бронзовую медаль завоевала японка Кахо Минагава (17,700).



Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия

Упражнение с обручем



1. Дина Аверина (Россия) – 19,100.

2. Арина Аверина (Россия) – 19,000.

3. Кахо Минагава (Япония) – 17,700.

Примечательно, что 19-летние сёстры Аверины впервые принимают участие в чемпионате мира.