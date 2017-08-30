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Д. Аверина победила в упражнении с обручем на ЧМ по художественной гимнастике

30 августа 2017, среда. 22:52 Другие

Россиянка Дина Аверина с результатом 19,100 балла одержала победу в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии.

Серебро досталось другой россиянке — её сестре Арине Авериной (19,000). Бронзовую медаль завоевала японка Кахо Минагава (17,700).

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия
Упражнение с обручем

1. Дина Аверина (Россия) – 19,100.
2. Арина Аверина (Россия) – 19,000.
3. Кахо Минагава (Япония) – 17,700.

Примечательно, что 19-летние сёстры Аверины впервые принимают участие в чемпионате мира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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30 августа 2017, среда
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