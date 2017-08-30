А. Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с мячом

Россиянка Арина Аверина с результатом 18,950 балла завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии.



Серебро досталось другой россиянке — её сестре Дине Авериной (18,700). Бронзовую медаль завоевала болгарка Невяна Владинова (17,950).



Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия

Упражнение с мячом



1. Арина Аверина (Россия) – 18,950.

2. Дина Аверина (Россия) – 18,700.

3. Невяна Владинова (Болгария) – 17,950.



Ранее в упражнении с обручем победила Дина Аверина, а Арина была второй. 19-летние сёстры впервые принимают участие в чемпионате мира.