А. Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с мячом

Россиянка Арина Аверина с результатом 18,950 балла завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Италии.
Серебро досталось другой россиянке — её сестре Дине Авериной (18,700). Бронзовую медаль завоевала болгарка Невяна Владинова (17,950).
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Пезаро, Италия
Упражнение с мячом
1. Арина Аверина (Россия) – 18,950.
2. Дина Аверина (Россия) – 18,700.
3. Невяна Владинова (Болгария) – 17,950.
Ранее в упражнении с обручем победила Дина Аверина, а Арина была второй. 19-летние сёстры впервые принимают участие в чемпионате мира.