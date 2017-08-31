А. Аверина: пытаемся настроить себя на то, что это просто соревнование

Россиянка Арина Аверина поделилась эмоциями от победы в упражнении с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Пезаро.

«Когда Дина выступает, мне очень волнительно, поскольку я не понимаю, что у неё происходит. Мы настраивали себя не на то, что это какой-то ответственный чемпионат мира. Внутри себя понимаем, что это очень ответственно, но пытаемся настроить себя на то, что это просто соревнование.

Как настроиться на следующие старты? Как говорит Ирина Александровна Винер-Усманова, ты сошла с пьедестала, начинаешь всё сначала, ты уже никто и надо работать дальше", — рассказала Арина в эфире «Вес на матч».