Д. Аверина: от второго места радости было ещё больше, чем от победы

Россиянка Дина Аверина, выигравшая чемпионат мира по художественной гимнастике в Пезаро в упражнении с обручем, поделилась эмоциями.

«Просто мы должны всегда поддерживать планку, что Россия должна быть только первой. Нам нельзя опускаться, нужно работать ещё больше, чтобы всё получилось. Сейчас мы будем работать, отдохнём, а завтра с новыми силами должны вновь доказывать.



Сегодня, когда я выиграла обруч, я была счастлива. Но, когда с мячом заняла второе место, то радости было ещё больше. Потому что понимаю, что и у сестры есть золотая медаль, и у меня. Эмоции прямо переполняли», — рассказала Аверина.