Шнуров: начинаю любить гимнастику!

Известный рок-музыкант из Санкт-Петербурга Сергей Шнуров по достоинству оценил выступление команды россиянок, победивших в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками на соревнованиях по художественной гимнастике на Всемирной летней универсиаде в Китайском Тайбэе. Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачёва, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова представили своё выступление с музыкальным сопровождением группировки «Ленинград».



«Симпатичные! Какие классные девчонки! Я начинаю любить гимнастику!» – прокомментировал выступление спортсменок Шнуров в своём «твиттере».

Посмотреть видео, опубликованное Шнуровым, можно в «твиттере» рок-звезды.