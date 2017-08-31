Кузютина: вижу японку Ай Сисиме и понимаю, что на её месте должна быть я

Российская дзюдоистка Наталья Кузютина, завоевавшая бронзовую медаль в весовой категории до 52 кг на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия), призналась, что очень хотела выиграть золото и всё ещё переживает по этому поводу. В схватке за третье место Кузютина удержанием досрочно победила израильтянку Гили Коэн и принесла сборной России первую награду турнира.

«Настроение у меня всё такое же грустное. Потому что я пришла в зал — там та же атмосфера, те же эмоции. И я вижу японку Ай Сисиме и понимаю, что на её месте должна быть я. Тяжело это пережить. Ещё целый год готовиться к следующему чемпионату мира, это достаточно большой срок. Я буду работать над ошибками и постараюсь через год выиграть у японки. Чтобы потом идти дальше», — цитирует Кузютину «Р-Спорт».