175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кабаева: я сама не понимаю, где Арина Аверина, а где Дина

31 августа 2017, четверг. 10:08 Другие

Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала победы сестёр Авериных на чемпионате мира в Песаро и сообщила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова проводила тренировки по Skype.

«Впервые в истории две сестренки на пьедестале, это было так красиво. Это шикарно и здорово. Я сама не понимаю, где Арина, а где Дина. Показывают, то золото у Дины, то у Арины.

Конечно, испытываю гордость. В первую очередь, за девчонок, за своего тренера Ирину Александровну Винер. Мы приходим и уходим, а она остаётся, воспитывает и тренирует сначала маленьких, а затем и больших звёзд.

Позавчера она себя неважно чувствовала, но тренировала при этом по Skype сборную команду в групповых упражнениях. Потому что здесь нет условий для тренировок, девочки ещё в Москве, только завтра приезжают. И она их будет тренировать дальше, вот такая система. Конечно, она умница, я желаю ей только здоровья и любви к этому виду спорта. Без любви ничего не делается, а она очень любит художественную гимнастику», — цитирует Кабаеву «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Ирина Винер
Новости. Другие
31 августа 2017, четверг
10:08 Кабаева: я сама не понимаю, где Арина Аверина, а где Дина
09:48 Кузютина: вижу японку Ай Сисиме и понимаю, что на её месте должна быть я
09:29 Новый метод определения допинга может быть внедрён к Олимпиаде-2020
09:15 Две команды из РФ входят в топ-10 на старте ЧМ по парусному спорту в классе SB20
09:14 Ахмедов: я пришёл в МФК «Спартак» не для того, чтобы отбывать номер
05:11 Шнуров: начинаю любить гимнастику!
01:16 Д. Аверина: от второго места радости было ещё больше, чем от победы
01:12 А. Аверина: пытаемся настроить себя на то, что это просто соревнование
30 августа 2017, среда
23:16 А. Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в упражнении с мячом
22:52 Д. Аверина победила в упражнении с обручем на ЧМ по художественной гимнастике
21:15 Сёстры Аверины занимают 1-е и 2-е места в многоборье на ЧМ после двух видов
20:16 Японец Насимото и монголка Сумъяу — чемпионы мира по дзюдо
19:10 Лопес выиграл 11-й этап «Вуэльты», Закарин — седьмой
17:57 Ярцев потерял шансы на бронзу ЧМ по дзюдо в весе до 73 кг
17:29 Колобков: выплаты легкоатлетам будут произведены в четвёртом квартале
17:20 Загорулько: о премиальных для спортсменов никто не вспоминает
16:55 Грамотин: повышенное внимание на этапе КМ в Тюмени уделим безопасности
16:01 Хоркина и Сотникова стали послами зимней Универсиады 2019 года в Красноярске
14:48 Сейранов: 4-е место в общекомандном зачёте на Универсиаде не может не огорчать
14:02 Стали известны соперники российских клубов на групповом этапе КМ по бенди
13:50 Мутко поздравил российских победителей и призёров Универсиады-2017
13:31 МФК «Динамо» сыграет в Кубке УЕФА, несмотря на финансовые трудности
13:05 Призовой фонд Кубка мира по шахматам в Тбилиси составит около $ 1 млн
12:48 Выиграй футболку олимпийской чемпионки гандболистки Ирины Близновой!
12:15 Брынзак: будем думать, как лучше с Пидгрушной поступить до начала зимы
11:34 Карякин: Каспаров признаёт, что уже не способен бороться за первые места
11:08 Путин: мы гордимся триумфами наших чемпионов в стрелковом спорте
10:39 Сборная России стала четвёртой в медальном зачёте Универсиады-2017
10:19 Российские ватерполисты завоевали серебро Универсиады-2017
10:03 Шляхтин: легкоатлеты РФ получат выплаты за ЧМ после решения правовой коллизии
09:52 Рабочая группа МПК и координационный комитет ПКР провели встречу в Бонне
09:33 Воронков: Меньков отказался от трёх попыток из-за боли в ноге
09:17 Российская яхта «Витамин» завоевала серебро ЧМ в дивизионе «Круизер»
09:14 Формин: во втором тайме матча с «Диной» игроки «Спартака» подустали
09:10 Абрамов: с «Диной» «Спартак» сыграл значительно лучше, чем с ЦСКА
09:00 Болельщикам раздадут бесплатные билеты на дебютный матч гандбольного «Спартака»
29 августа 2017, вторник
23:45 Клишина: даже с допуском IAAF поездку на ЧМ далеко не каждый мог себе позволить
23:06 Меньков выиграл этап Мирового вызова в Загребе в прыжках в длину
22:40 Шубенков выиграл первый старт в сезоне, одержав победу на турнире в Загребе
22:31 Прокопенко заняла второе место в тройном прыжке на этапе Мирового вызова IAAF
22:24 Клишина: в IAAF не хотят даже слышать слово «Россия»
21:24 Президент Путин поздравил 4-кратную чемпионку Универсиады Бравикову
21:16 Гордеева стала второй на этапе Мирового вызова IAAF в Загребе
20:30 Трентин выиграл 10-й этап «Вуэльты Испании», Фрум лидирует в общем зачёте
20:11 Дацюк: огорчает, что некоторые люди о Липницкой теперь уже забыли
Все новости RSS
Партнерский контент